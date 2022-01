Hace un año Clarín sostuvo que Argentina no vacunaría mayores sanos en 2021: ya se aplicaron 85 millones

Para buscar indignar, el multimedios opositor completó la vergonzosa publicación tildando a ese segmento de los argentinos como "los Ni-Ni de la pandemia" y calculó que se trataba de "15 millones de argentinos ni esenciales ni de riesgo" que "quedarían sin vacunarse contra el Covid" en todo este año

39.321.192 de personas recibieron la primera dosis (86,63% de la población total) y 34.498.753 completaron el esquema (75,98%), mientras que 2.994.473 personas recibieron dosis adicional y 8.157.399 accedieron a la dosis de refuerzo

. Se trata de la portada de Clarín del 24 de enero pasado,Aseguró que "tienen entre 18 y 60 años, y ninguna enfermedad de base" y justificó su vaticinio en que "los expertos admiten que muy probablemente para ellos no habrá vacunas al menos este año"., quien señaló que lograr la vacunación del "70% de esa población objetivo, lo que podría servir para alcanzar la inmunidad de rebaño" es "virtualmente imposible llegar en plazos que sean menores a un año".Pese a los cálculos, o deseos, de Clarín, la predicción fracasó y laEn concreto,. La diferencia entre cuántos tuvieron la primera aplicación y cuántos la segunda se debe sólo a dos factores: haber iniciado recientemente y estar esperando el plazo mínimo para recibir la segunda -motivados entre otras cuestiones por el pase sanitario que se aplica desde el comienzo del 2022, o no acercarse al vacunatorio para tener la segunda aplicación por voluntad propia.Esto significa que, sino por haber iniciado tarde el esquema o bien por no querer ser inmunizado.