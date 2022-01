Negri: "Juntos por el Cambio no apuesta el default, eso sería ponerle una bomba a la sociedad"

"estuvimos 15 días la reunión con el ministro de Economía para que nos informe de la negociación con el FMI y nos dejó parados", insistió en que "lo peor que le puede pasar a Argentina es caer en default, es ir al abismo"

comentó que no es su "prioridad discutir sumar o no a personas" a la coalición opositora -ante los intentos de sectores del Pro de incluir al libertario Javier Milei-

El presidente del bloque de la UCR en la Cámara Baja,. También habló sobre el encuentro que no se llevó a cabo con el Gobierno nacional.En este sentido sostuvo,y resaltó que el país está "prácticamente sin reservas líquidas".A su vez, Negri indicó que "estamos llegando a fines de enero, el Gobierno anunció 2 o 3 veces que iba a mandar un pliego de extraordinarias y aún no hay novedades" y planteó quePara cerrar analizó que hace 12 años que Argentina no crece y que. El Diputado Nacionaly acotó que "hay que desdramatizar la reunión entre Macri y Larreta".