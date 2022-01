La advertencia de Carla Vizzotti en la OMS sobre el (no) fin de la pandemia

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, remarcó en la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución" de vacunas y tratamientos.

En la OMS, la funcionaria nacional enfatizó que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página" de la pandemia de coronavirus y recordó que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución" de vacunas y tratamientos.sostuvo Vizzotti.E insistió que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución de las vacunas y tratamientos", al recordar que lo mismo sucedió con los antirretovirales para el VIH o con las vacunas en la pandemia de gripe por H1N1.