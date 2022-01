Larreta subejecutó $1600 millones para infraestructura escolar en medio mandato y recortó fuerte en 2021

son los datos los que demuelen de manera abrumadora la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en esa materia

Por eso, leer al Diputado Nacional @jmilei proponer una “voucherización” de la educación pública preocupa y mucho. Solo sirve para profundizar la desigualdad y es lo opuesto a lo que buscamos. — Emmanuel Ferrario 🏳️‍🌈 (@emmaferrario) January 22, 2022

Mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asegura que los chicos que abandonaron la escuela en pandemia ya no pueden ser reintegrados porque deben estar "perdidos en una villa" o dedicándose al narcotráfico y debaten con los libertarios qué medida es más o menos flexibilizadora de la educación,Es que los datos oficiales sobrearrojan que,con la consiguiente utilización para otros fines no especificados.Según un relevamiento que publicó Tiempo Argentino a partir de números oficiales,. Es decir que alrededor de 53 millones fueron sub ejecutados y redirigidos a otros destinos que no fueron detalladas.. Es decir que casi 900 millones (cerca del 50% del total) fue sub ejecutado y girado a otras áreas (y utilizaciones).El dato implica una. En cuanto al uso de ese dinero de los porteños y la coparticipación,Al sumar todas las sub ejecuciones realizadas en los últimos años (sólo en infraestructura escolar), el gobierno de Rodríguez Larreta sub ejecutó más de $1.600 millones.Los datos se conocen días después de que, la ministra de Educación porteña, sostuviera que "ya es muy tarde" para ir a buscar a los chicos que abandonaron la escuela en pandemia y aún no se reincorporaron, debido que "seguramente ya están perdidos en los pasillos de una villa" o dedicándose a "actividades del narcotráfico".El Frente de Todos, la izquierda y el arco completo de docentes la repudió, pero Juntos por el Cambio en pleno salió a respaldarla. Luego, se produjo un cruce entre el PRO porteño y los libertarios de Javier Milei alrededor de si es buena o mala la gestión educativa de Larreta y la idea del diputado nacional de impulsar "vouchers" para financiar la educación.