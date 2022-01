Pichetto sobre JxC: "Hay que ampliarse para la derecha y para el lado social demócrata"

"Lo que digan los dirigentes como elementos disruptivos para ser parte de la vida política no hay que dramatizarlo demasiado" analizó tras su cruce twittero con el libertario José Luis Espert

"me parece poco probable que Mauricio Macri esté relacionado con el espionaje ilegal" lanzó y alertó que "el tema de la AFI no se analizó en las reuniones de Juntos por el Cambio, desde el punto de vista político no fue prolijo"

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángely destacó "hay que seguir trabajando dentro de Juntos por el Cambio para que la propuesta del 2023 sea creíble". Sobre el flamante Diputado nacional expresó, "Espert no es mi enemigo, él tiene un compromiso ahora en el Congreso, vamos a ver como trabaja".Pichetto manifestó que desde la oposición "siempre hubo una posición positiva respecto al acuerdo con el FMI" y sostuvo que. "En medida que haya una propuesta seria que se eleve al Congreso acompañaremos para evitar el default", declaró.A pesar de esto, el excandidato a vicepresidente, comentó, ", tiene que ser una propuesta seria y venir de la mano de un plan económico" y acotó "lo que no puede hacer el gobierno es lo que hizo con el presupuesto, mandó un mamarracho"., planteó.Para cerrar hizo alusión a las causas por espionaje ilegal y armado de causas,. "No comparto la marcha sobre la Corte, pero hay un espíritu que está pidiendo la sociedad que es el eje de un nuevo gobierno", concluyó Pichetto.