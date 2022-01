Estudio: seis de cada diez personas no vacunadas no tiene anticuerpos contra el coronavirus

Se conoció un estudio científico realizado en la ciudad de Santa Fe y alrededores sobre 1.362 personas que arrojó demoledoras conclusiones respecto del efecto de la vacunación contra el coronavirus para evitar infectarse o padecer una enfermedad severa: el 88% de las personas posee anticuerpos contra el coronavirus por vacunación y/o por haber pacedido la enfermedad, pero al 63% de los no inmunizados no se le detectó defensas

Son datos preliminares de un trabajo realizado por especialistas de institutos del Conicet, la Universidad del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)., sostiene la investigación científica que difundió Télam.En tanto,, afirma el estudio.La noticia más significativa del trabajo es que expone cómo aquellas personas que no tuvieron Covid-19 y no se vacunaron están altamente expuestos a padecer enfermedad grave., agregó el informe entre sus principales conclusiones.En cuanto a los niveles de defensas, el 88,3% presentó anticuerpos, una de cada cinco personas que recibieron solo una dosis de vacuna no presentaba anticuerpos, y entre los no vacunados un 63% no tuvo anticuerpos detectables y un 37% sí, generados por una infección previa.Asimismo, reveló que "la mitad de los santafesinos tienen valores altos (de anticuerpos), lo cual implica menor riesgo de infección y de padecer enfermedad severa, siendo el grupo etario de riesgo el que presentó en mayor proporción altos niveles de anticuerpos (un 65%)".Entre otros datos relevantes,De esos no vacunados que presentaban anticuerpos, un 71% nunca fue diagnosticado con Covid-19 ni sospechó haber estado infectado.La investigación también indaga sobre diferencias importantes según el tipo de vacuna, considerando los 4 esquemas más utilizados.Las conclusiones en ese punto señalan que aquellos que recibieron, mientras que, sostiene el trabajo, mientras queEl trabajo, financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación a través del programa "Demandas estratégicas en el marco de la emergencia sanitaria", concluyó que "una tercera dosis elevó los anticuerpos de manera muy considerable".Las muestras para el estudio se tomaron entre el 26 de octubre y el 5 de enero a 1.362 personas de entre 3 meses y 95 años para realizar las mediciones de anticuerpos considerando diversas variables como género, edad, diagnóstico previo de Covid-19 y esquema de vacunación de cada uno.