Gestapo: La Bicameral recibe a Julio Conte Grand tras el faltazo a la primera convocatoria

Desde la Comisión Bicameral de Inteligencia esperan para este mediodía la presencia del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien no asistió a la primera fecha que le indicaron -el 18 de febrero- y pidió declarar de forma escrita, lo que fue denegado por el presidente del grupo legislativo, Leopoldo Moreau. "Se buscará indagar por qué el audio del video revela que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y del propio Conte Grand con el objetivo de perjudicar perseguir sindicalistas", en referencia a los dichos del exministro de trabajo de Vidal en el encuentro con empresarios.Además de estar nombrado por el protagonista en la filmación que lo tiene a Marcelo Villegas anhelando una "Gestapo" antisindical como parte del entramado para el armado de causas, el subcomisario Hernán Casassa lo pegó aún más a la estructura de espionaje en su declaración ante los diputados la semana pasada, cuando corroboró que el mensaje de audio en el que se advierte parte del funcionamiento de la denominada Mesa Judicial y el accionar que llevaba adelante en la misma era de su autoría. Por el momento, Conte Grand no está imputado en la causa que tiene a su cargo el juez Ernesto Kreplak.Por lo que se conoció hasta el momento, al Procurador bonaerense van a consultarle por los dichos del exministro y del miembro de la fuerza de seguridad en relación a su participación y la responsabilidad que le cabe y a su vez, los legisladores, harán consultas sobre el teléfono encriptado de la Agencia Federal de Inteligencia que poseía durante la gestión macrista de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Fuentes del Congreso indicaron que probablemente cambie la sala en la que se iba a realizar la declaración a una más grande debido a que varios opositores que no están en la Subcomisión desean presenciarla.En el día de ayer, la Bicameral tuvo la visita de Emilia Jaime, la secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, quien manifestó que trabajaba 'exclusivamente' para él y que pidió la sala por esos tres días por sus indicaciones, lo cual hace tambalear aún más la teoría del cuentapropismo y la defensa de María Eugenia Vidal quien dijo que no sabían que hacían los espías en el encuentro y que la AFI debería explicarlo. Otro de los mails internos anticipaba que en la reunión del 15 de junio habría 12 personas -fueron 13-, lo cual demuestra que la presencia de los agentes ya estaba prevista.