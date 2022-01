Macri rompió el silencio pero no habló del FMI: recomendó un libro sobre la causa Correo Argentino

Leí y recomiendo mucho el libro “La gran estafa” de Camilo Cagnacci. El trabajo trae un poco de luz ante tanta oscuridad, persecución y falsedad. pic.twitter.com/KWHXMACxLP — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 30, 2022

La causa Correo Argentino investiga el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por una deuda que tenía la empresa familiar desde 2001, cuando entró en concurso de acreedores. Durante su presidencia, Mauricio Macri aceptó condonar un 98,82% de ese importe, que hoy equivaldría a más de $70 mil millones.

(r9 El ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, insiste con la existencia de una persecución en su contra respecto a la causa por Correo Argentino que lo tiene como principal implicado. Ahora, el ex mandatario publicó en sus redes sociales la promoción del libro “La Gran Estafa”, escrito por Camilo Cagnacci, en el cual sostiene que hay una intervención y utilización durante los mandatos de la familia Kirchner (Néstor y Cristina) para ligar al ex mandatario con las irregularidades de la empresa.(R), publicó el fundador del PRO.En la ampliación del título, el autor del libro en cuestión anticipa que tratará de “La historia secreta de cómo los Kirchner usaron la Causa Correo Argentino para perseguir a Mauricio Macri y su familia”.Por ese entonces, fue respaldado por distintos legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos los diputados Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y el senador Esteban Bullrich (PRO), que subrayaron la persecución que desde el gobierno realizaban para con el ex Presidente y que, en las medidas tomadas, había “una intencionalidad política”.El juez Ariel Lijo ya indagó al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y a dos directivos de la firma postal. En caso de iniciar su proceso en la causa, se intentará determinar el papel de Mauricio Macri en la privatización de la empresa postal.