Ex espías de la AFI de Macri complicaron a Arribas y Majdalani

Dos exagentes de la AFI negaron ser “cuentapropistas”, avalaron la posibilidad de un “plan sistemático planificado” desde las altas esferas del gobierno de Mauricio Macri y apuntaron directamente a las cabezas de la central de inteligencia por haber dado las órdenes para las tareas que realizaron los espías.

En un recurso de Casación interpuesto por la defensa de los exagentes procesados Facundo Melo y Leandro Araque, el abogado Fernando Sicilia cuestionó severamente la resolución de la Cámara Federal porteña que dejó procesados a un grupo de agentes de la AFI.dice uno de los párrafos del escrito que apunta a Arribas, a los directores de distintas áreas de la AFI en la que se incluyó también a Sebastián De Stéfano.Para el abogado Sicilia, el fallo de la Cámara Federal que dejó en pie los procesamientos de los agentes “resulta totalmente arbitrario, al tratar de “cuentapropistas” a mis asistidos”, insistió., indicó el abogado.“No es una dato menor, que en todas las otras causas relativas al espionaje, que hoy tramitan en esta Capital Federal, tiene a los que tomaban las decisiones sobre la política de inteligencia nacional PROCESADOS (la mayúscula es textual), incluso al ex presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, profundizó el letrado. No se entiende como Melo y Araque también querrían “, refiriéndose a esas causas.En diciembre pasado, los juecesresolvieron en un voto conjunto revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito para los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estaban acusados de asociación ilícita y espionaje ilegal. La exseñora 8 quedó acusada pero por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.En ese fallo se confirmaron procesamientos para Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Araque, Melo y Jorge “Turco” Saez, junto a otros agentes, pero no por asociación ilícita sino por violar la ley de inteligencia.El abogado Sicilia explicó en el recurso de casación que se observa “cómo se acumulan las causas en cabeza de quienes fueron los superiores jerárquicos de la Agencia Federal de Inteligencia, sino que además, hasta se han publicado videos en donde se ve a funcionarios de alto rango de la mencionada agencia, junto a dirigentes políticos y empresarios con el fin de “armar” causas, utilizando para ello a los más bajos escalafones de dicha institución”.desliza la presentación.En su exposición, el abogado se remite al comienzo de la causa y al proceder “totalmente ilegítimo” del primer juez que tuvo la causa, Federico Villena. Cuestionó el secuestro de los teléfonos de Melo y Araque, sindicados como algunos de integrantes del grupo Super Mario Bros, y recordó que“En esta causa no ha existido bilateralidad, ni derecho de defensa, ni nada que se le parezca. Fue todo hecho a medida de la Fiscalía actuante en el momento de dictarse los procesamientos, y hoy los jueces que deben revisar ese pronunciamiento arbitrario, se excusan explicando que “solo pueden resolver con las constancias que tienen a la vista”, advirtió el letrado.El caso debe ser revisado por la Cámara de Casación tras la decisión de la Cámara Federal que aniquiló la figura de la asociación ilícita y dejó en pie algunos procesamientos por violación a la ley de inteligencia. En algún momento, la Corte, cuyos miembros están excusados, también deberá resolver. Para ello, ante el pedido de la querellante Cristina Kirchner, la Corte llamó a nombrar conjueces para lo que se realizará un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Federales.Otro de los planteos de la defensa de Melo y Araque apunta al origen del caso y al juez que tuvo la causa.concluyó el letrado.