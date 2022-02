El precio de la soja volvió a subir y toca máximos en ocho meses

El precio de la soja escaló 1,5% y alcanzó los U$S 579 la tonelada en Chicago. De esta manera, trepó al nivel más alto desde junio del 2021, con el foco del mercado puesto en la cosecha de Sudamérica y en una activa demanda de China.remarcó la consultora FyO sobre los datos que se presentarán el miércoles. Asimismo, la semana pasada los fondos incrementaron su posición neta comprada en casi 6 millones la tonelada, alcanzando un total de 18 millones.El contrato de marzo subió 1,5% (U$S 8,63) hasta los U$S 579,44 la tonelada y cotiza cerca de máximos registrados el 7 de junio del 2021. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron que las lluvias en la región del Mato Grosso (Brasil) generan una elevada humedad en la cosecha.Por otra parte, el maíz creció 1,3% (U$S3.94) a U$S 248 en una plaza expectante por conocer el recorte de la cosecha. Al igual que en la soja, el USDA proyecta recortes en Argentina y Brasil, acercándose mas a las estimaciones locales. Durante la última semana, los fondos subieron su posición en 1,6 millones de toneladas, que actualmente alcanzan unas 36,7 millones de toneladas. En tanto, el trigo ganó casi el 1% (U$S 2.66) a U$S 283,10.", añadió FyO.Los precios mundiales de las materias primas de alimentos crecieron 1,1%durante enero y 12,5% a nivel interanual, según el indicador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estos niveles representan un récord desde 2011 y podrían significar un arma de doble filo para el Gobierno, que refuerza el saldo exportable pero pone en peligro el acople a los valores internos que espiralizan la inflación.El índice, que registra los cambios mensuales en las commodities de alimentos más intercambiadas en el mundo, promedió 135,7 puntos en enero, 1,1% más que en diciembre y 12,5% en la comparación interanual. Los motivos del salto son la suba en los aceites vegetales, que lideraron el índice con un alza mensual de 4,2%, y alcanzaron un récord histórico con un promedio de 185,9 puntos. También subieron los aceites de palma, de colza y de girasol., expresó el director de Mercados e Intercambios en la FAO, Josef Schmidhuber, a la agencia de noticias Bloomberg, una frase resonante en nuestro país.La segunda categoría con mayores incrementos fueron los lácteos, que escaló 2,4%, su quinto aumento mensual consecutivo, con los de la leche descremada en polvo y la manteca como principales aumentos. En tanto, el índice de precios de los cereales registró un ligero aumento, en el orden del 0,1% mensual, con una suba anual de 12,5%.