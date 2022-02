El FMI aseguró que trabaja "muy duro" con la Argentina para lograr un acuerdo por la deuda "lo más rápido posible"

recordó que el staff técnico del Fondo y las autoridades argentinas llegaron a un entendimiento sobre cuestiones clave para lograr un programa de apoyo del organismo, como quedó plasmado en un reciente comunicado. Estos acuerdos incluyen el camino fiscal para mejorar las finanzas públicas y el financiamiento monetario del déficit.

la semana pasada se conoció el plan de segmentación tarifaria que elaboró el ENRE pero que aún no comenzó a implementarse. En tanto, en el ministerio de Economía señalaron a Ámbito que “el programa está en proceso, hay avances significativos pero falta aún”,

En el marco de las negociaciones por la deuda, el vocero del Fondo Monetario Internacional(FMI), Gerry Rice, afirmó que el organismo internacional trabaja "muy duro" y lo más rápido posible con las autoridades argentinas., enfatizó.En ese sentido, precisó: “Estas conversaciones continúan, el staff técnico del Fondo está trabajado muy estrechamente con las autoridades argentinas para llegar a un acuerdo a nivel del staff técnico”.De tal manera,También mencionóCabe recordar queVolviendo a la conferencia de prensa, Rice consideró que“El próximo paso será alcanzar un acuerdo a nivel del staff (staff level agreement) que será anunciado. Luego el siguiente paso es que la propuesta de programa será elevada al Directorio que tomará la decisión final”, precisó Rice.Respecto de la llegada de una misión al país, requisito para la firma del acuerdo con el staff, el vocero dijo “no tengo fecha para una misión”, pero insistió en que “las discusiones están marcha muy intensamente, no tengo una fecha específica de cuándo se llegará a un acuerdo con el staff. Pero será lo más rápido posible, estamos trabajando en este sentido”.Ámbito consultó a Rice sobre los dichos del presidente Alberto Fernández en cuanto a que “el próximo vencimiento con el FMI no es un problema” y sobre si el organismo tenía previsto posponer el vencimiento del pago del mediados de marzo por unos 2.800 millones de dólares. La respuesta del vocero fue:El vocero evitó referirse a los detalles técnicos de las negociaciones, “nunca lo hacemos, no voy a entrar en detalles de lo que se está discutiendo”, enfatizó.En tanto, el ministro Martín Guzmán viajará en los próximos días a Indonesia para asistir a una reunión de ministros de finanzas del G 20. El anuncio del viaje sorprendió cuando quedan pocas semanas antes de la culminación del entendimiento con el FMI y su aprobación por parte del Congreso y del Directorio del organismo.A este encuentro también concurrirá la vicedirectora del FMI, Gita Ginopaht. Por su parte, la titular del organismo, Kristalina Giorgieva, participará de manera virtual.