Aumentos en los peajes de Panamericana, Acceso Oeste y la autopista Riccheri: ¿Cuánto costarán?

Entre los incrementos que se destacan los nuevos valores en las estaciones de los accesos Norte (Panamericana) y Oeste y en la autopista Riccheri, que une la Ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza.

Desde Vialidad lanzaron un comunicado en el que manifestaron que "el nuevo esquema se constituye como la segunda actualización de tarifas de peaje autorizada por el gobierno nacional desde 2019, ya que entre el 20 de marzo de 2020 y el 18 de mayo de 2021, el cobro de peaje fue suspendido como parte de las medidas contra la pandemia de Covid-19"

a partir de las resoluciones 213, 214 y 215/2022 publicadas hoy en el Boletín Oficial.Los mismos se definieron debido a "una variación significativa de los precios de ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las concesiones".Las resoluciones plantean queal usuario al momento de cobro de peaje en efectivo".Los nuevos cuadros tarifarios fueron aprobados tras la celebración de una consulta ciudadana, que se desarrolló de manera online entre el 22 de diciembre de 2021 y el 17 de enero de 2022.El peaje pasará a ser de $20 para la categoría 1 (motos) con pago manual y de $15 con pago automático en horario no pico y de $40 y $36 en horario pico, respectivamente. Mientras para la categoría 2 (autos de dos ejes de una altura menor a 2,10 metros), las tarifas se elevan a $60 en horario no pico con pago manual y $ 45 con pago automático, en tanto en horario pico pasarán a ser, respectivamente, de $80 y $72.Para las motos la tarifa sube a $40 en horario no pico con pago manual y a $34 con pago automático, valores que en horario pico suben a $50 con efectivo y $47,50 con el Telepase. En el caso de los autos de menor porte, en horas no pico la tarifa pasa a ser de $80 con pago manual y $68 con pago automático, en tanto en horas pico serán, respectivamente, de $100 y $95.En los peajes Debenedetti y Márquez, las motos pagarán $40 en la modalidad manual y $38 en la automática en hora no pico, con un descuento mayor en la hora pico para esta última opción ($36). Para los autos las tarifas serán de $ 80 y $ 76 según la forma de pago en hora no pico y de $80 y $68 en horario pico.