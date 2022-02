El Pata Medina calificó de "diabólica" la mesa judicial macrista y pidió la detención de Vidal

"Creo que en lo que corresponde, de una vez por todas, la justicia debe implementar justicia en igualdad de condiciones para todos"

el 'Pata' Medina comentó, "yo no voy a salir a responderle a Vidal porque creo que no corresponde que le responda, creo que la justicia debe ser la que responda"

- por la mesa judicial y la persecución a dirigentes opositores a su gobierno., planteó y analizó que "aquel que roba a todo un país, le roba al pueblo, nunca le pasa nada, siempre castigan al pobre. La justicia debe accionar sobre aquellos poderosos que infringen la ley como se vio en la mesa judicial diabólica". El sindicalistaEn ese sentido subrayó que pidenA su vez,y remarcó, "tengo que hacer silencio en el buen sentido sobre este tema y esperar que la justicia accione, la vara debe ser justa para todos, la balanza de la justicia tiene que ser justa". "Hay muchos compañeros que fueron perseguidos también, fueron perseguidos psicológicamente incluso", expresó.Para cerrar explicó, "no solo me perjudicaron a mi sino que muchísima gente lo fue también, mi familia completa, hijos, nietos, fueron perjudicados" e insistió,. "Mi mujer estuvo en la cárcel de Melchor Romero, fue una locura, yo hace 5 años que estoy privado de la libertad, ¿Por qué algunos si y otros no?", concluyó.