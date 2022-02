El 64% de los fallecidos por Covid-19 no estaba vacunado o tenía esquema de vacunación incompleto

En este marco, al analizar y describir los pacientes fallecidos en los últimos 15 días y estadía promedio en UTI, de los 386 pacientes fallecidos en los 15 días estudiados, presentaron una estadía promedio de 9 días, 149 (39%) femeninos con un promedio de edad de 63 años.

Un nuevo informe de la(SATI) reveló que el 64% de fallecidos por Covid-19 no contaba con la vacunación o tenían únicamente un esquema incompleto, por lo que instaron a las personas a aplicarse las dosis de las vacunas correspondientes.El estudio fue realizado el pasado 3 de febrero y corresponde a los últimos 15 días antes de esa fecha en 113 unidades con 1721 camas de Unidades de Terapia intensivo de instituciones públicas y privadas del Área Metropolitana de Buenos Aires y las 24 jurisdicciones de todo el país. Desde la SATI aclararon que se basaron en la definición del Ministerio de Salud de Nación para esquema de vacunación completo: menos de 5 meses de completado el esquema de vacunación con 2 dosis o aplicación de la dosis de refuerzo.En 247 (64%) de fallecidos no se registró vacunación o tenían únicamente un esquema incompleto. Mientras que respecto a la ocupación de camas fue del 75%, siendo un 35 % COVID 19 positivos, de los cuales el 70% se encontró en ARM (ventilación mecánica). Se destacó que desde el 25 de enero al 03 de febrero se registró una disminución del total ocupación de camas de un 85% al 75%, manteniéndose estable el número de pacientes COVID 19. En tanto, de un total de 442 pacientes en ARM, 152 (34%) no estuvieron vacunados, tenían vacunación incompleta 166 (37.1%) mientras que los pacientes sin ARM, un total de 1458, solo 36 (2.5%) no estaban vacunados. En los pacientes sin indicación de ARM se observó un 57% con esquema de vacunación completa y 24.5% incompleta y únicamente el 18% sin vacuna alguna.Respecto a la ocupación de unidades de terapia intensiva pediátricas, el informe en el que participaron 14 unidades con 179 camas, observó una ocupación global de 56%, siendo un 13% COVID 19 positivos. Asimismo, comparando el 25 de enero al 3 de febrero se registró un descenso en la ocupación de camas del 64% al 56% respectivamente, manteniéndose constante la proporción de pacientes COVID 19 positivos del 12% al 13 %. De 23 pacientes COVID 19 positivos, 17 (57%) requirieron ARM, de estos 6 pacientes (35%) no tenían vacunas o esquema de vacunación completo."En este último relevamiento se observa una discreta disminución de ocupación de camas totales en las UTI del país, manteniéndose una relación de pacientes COVID 19 positivos similar a la semana anterior. Los pacientes bajo ventilación mecánica presentaron una significativa cantidad de esquemas incompletos o ausentes de vacunas en la población adulta y pediátrica. Hombres de edad adulta con un importante número de esquemas incompletos o vacunación nula integraron mayoritariamente el grupo de fallecidos", concluyeron los profesionales de la SATI que remarcaron quePor lo que, "ante el enorme incremento de pacientes COVID-19 en las UTIs, la SATI recomienda a la población tener un esquema de vacunación completo, a los efectos de reducir los ingresos por esta patología grave y requerir menor uso de ventilación mecánica".