Alquileres 2022: el Gobierno construyó una mesa de trabajo con inquilinos y propietarios

Con la crisis del mercado inmobiliario de fondo producto del rechazo de inmobiliarias y propietarios a la Ley de Alquileres, con la inflación de fondo y algunos temores vinculados a qué pasará este año con el precio de los servicios debido a acuerdo con el FMI,En ese marco,, el secretario de, encabezó ayer unFeletti conformó una mesa de trabajo donde participaron representantes de inquilinos, inmobiliarias, desarrolladores urbanos, propietarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de diversas áreas del Estado relacionadas con la temática, entre otros.Según se conoció,, dijo, la portavoz del Gobierno, esta mañana en conferencia de prensa. Y confirmó que hay "mucha vivienda ociosa" para "ahorro o especulación", por lo cual "es un tema que está trabajando esta mesa".Ayer, después del primer encuentro, el secretario de Comercio sostuvo que se va a generar "una mesa de trabajo que cree las mejores condiciones para inquilinos y propietarios" y reconoció que se está "ante un problema, ya que hay falta de oferta de viviendas y hay incertidumbre para los inquilinos sobre el precio de los alquileres”.Para Feletti, la actual situación se caracteriza por el hecho de que “el propietario reclama legítimamente una renta por su capital invertido, el inquilino no la puede pagar, y no hay estabilidad ni previsibilidad en la continuidad del contrato”.En este contexto, los presentes coincidieron en la importancia de generar las condiciones y los mecanismos necesarios para producir una ampliación de la oferta de unidades habitacionales destinadas al alquiler. Puntualmente, en lo referido a las viviendas que ya están en pie, más allá de las nuevas construcciones.“La reunión fue muy buena y creo que lo que está buscando la Secretaría es que haya un consenso, un punto de entendimiento. La preocupación es la falta de oferta de propiedades en alquiler. Ahora trabajaran los equipos técnicos en una propuesta y luego habrá otra reunión”, destacó, presidente de la CIA.Por los inquilinos se expresó, de Inquilinos Agrupados, y se mostraron de acuerdo con la formación de la mesa. “No fue solo una reunión para charlar, sino que hay ideas y propuestas. Eso es un montón teniendo en cuenta que el Estado se había desentendido de la cuestión de los alquileres”, señaló.No obstante, puso reparos en que no están de acuerdo con las modificaciones a la Ley de Alquileres y que van a defender la aplicación de la norma. “Lo importante es el control y el cumplimiento de la ley actual”, agregó.Del primer encuentro, participaron la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), colegios y cámaras inmobiliarias del interior, entidades representativas de inquilinos, la AFIP, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (Cedu), El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones sociales (como el CELS y el colectivo Ni una menos).La Secretaría de Feletti muestra que en la Ciudad de Buenos Aires hay 120.000 inmuebles en venta, contra el promedio histórico de 50.000. De ese número se concretaron unas 3.000 operaciones mensuales de compraventa. Además, aseguran que los precios actuales de los alquileres son muy altos para los niveles salariales de los inquilinos y muy bajos para la rentabilidad que esperan los propietarios que invirtieron en un inmueble. Una “falla de mercado”.La Ley de Alquileres, vigente desde julio del 2020, generó cambios en el mercado. En noviembre del año pasado el presidente de la Cámara de Diputados,, anunció que impulsaría una modificación de la ley actual. Apuntaría, según fuentes legislativas, a actualizar los alquileres y modificar los cambios en la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo. El tema podría arrancar en el Congreso recién el mes próximo, con la creación de una comisión especial.Para la próxima semana, las partes se comprometieron a presentar propuestas para generar el aumento de la oferta de propiedades en alquiler y, luego de se analizadas, concretar un segundo encuentro de la mesa.