CABA anunció la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19: a quiénes y cuándo

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires,, anunció elEl funcionario de la administración deexplicó que se trata de una cuarta dosis, pero que corresponde al refuerzo que se está aplicando a aquellos que cuentan con un esquema de dos dosis., dijo en conferencia de prensa.Lo que en este aspecto, básicamente, intentó precisar es que, si bien es una cuarta inyección, funciona como un refuerzo para mantener la inmunidad frente al virus.Para completar la idea, Quirós describió como funcionan los esquemas primarios de vacunación. “La vacunación contra el COVID-19 tiene un esquema primario, la primera y segunda dosis, que son las necesarias para activar el sistema inmune y protegerse contra la enfermedad, esto es así para la enorme mayoría de los ciudadanos”.Pero hay ciertos grupos específicos que “tienen una respuesta inmunológica menor, ya sea porque están recibiendo quimioterapia, o porque están recibiendo inmunosupresores por estar trasplantado, o porque reciben corticoides, o están en tratamiento de hemoterapia, o padecen una enfermedad que ha dañado su inmunidad, ya sea una enfermedad congénita o adquirida como el VIH”, señaló Quirós“En esos casos en que el sistema inmune que no responde bien, el esquema primario con dos dosis no alcanza. Por eso, hay esquemas primarios de dos dosis para la enorme mayoría de los ciudadanos y esquemas primarios de tres dosis”, explicó.Existe, asimismo, una diferencia entre una dosis adicional (tercera dosis) y dosis de refuerzo. La primera se aplica en inmunosuprimidos vacunados con cualquier plataforma y personas de 50 años o mayores que hayan recibido esquema primario con vacuna inactivada, es decir Sinopharm.Estos grupos priorizados deben contar con un esquema de vacunación de tres dosis y no de dos. Mientras tanto, la dosis de refuerzo se aplica en la población en general teniendo en cuenta la exposición y el riesgo de enfermedad grave así como el tiempo transcurrido desde el la aplicación del esquema primario. Aquellas personas que completaron su esquema con tres dosis, aún no obtuvieron su dosis de refuerzo, que en este caso seria la cuarta dosis.CABA, entonces, comenzará a partir de marzo y abril a aplicar el refuerzo en inmunosuprimidos y en las personas de 50 años o mayores que hayan recibido esquema primario con Sinopharm, que completaron el esquema en noviembre. "La dosis de refuerzo o booster para los que la población en general todavía no está definido cuando comenzará", aclaró Quiros. Hasta el momento, el 50 por ciento aproximadamente de porteños se aplicaron el refuerzo.