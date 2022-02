Espionaje ARA San Juan: insólitas irregularidades en la invitación que usa Macri para pedir irse a Uruguay

La querella de un grupo de familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan le pidió a la Justicia que impida la salida del país que busca el expresidente Mauricio Macri, quien había solicitado autorización judicial para viajar a Uruguay el próximo 8 de marzo

el documento carece de varios aspectos que deberían estar detallados y versa, además, de imprecisiones insólitas. Por ejemplo, adolece de falta de domicilio y de personería de la firma, pero además la invitación está dirigida al “Presidente Mauricio Macri”

el destino, Uruguay, es coincidente con el lugar donde permanece prófugo de la justicia el exoperador judicial, ex funcionario de Cambiemos y hombre cercano a Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón

La querella mayoritaria de los familiares, representada por la abogada, se opuso a que se autorice al exmandatario a salir del país con destino a Uruguay ante elpero además debido a laMacri, que todavía está de vacaciones en el sur de la Argentina, donde hace días jugó al golf con el poderoso y multimillonario empresario arabe, está procesado en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas. En ese marco, y con la causa ya en Comodoro Py, pidió autorización para viajar a Montevideo para un evento que realizará entre el 8 y 9 de marzo.Carreras presentó la oposición a que se le conceda la autorización por parte de los familiares a los que representa, en primer lugar, ante “peligro de fuga concreto”. Pero además la abogada remarcó que Macri adjunta como documento y prueba de la necesidad de su viaje una invitación plagada de irregularidad deEl rechazo a que se conceda a Macri el permiso a irse a Uruguay fue plasmado en una presentación realizada oor la letrada ante el juez, quien deberá decidir.Según Carreras,, se argumenta en la presentación de la querella de los familiares del ARA San Juan.Como quien suscribe la invitación figuraManagint Director, pero más allá de lo dicho en cuanto a la falta de personería expuesto, “no se correspondería con el nombre del CEO de la consultora BECON, según informa LinkedIn"., concluyó Carreras, quien recordó que el mismo juez rechazó pedidos similares como el deen 2018.Además, en la presentación la abogada remarcó que quien invita a Macri es una consultora que se especializa eny que se trata de una KICK OFF 2022, lo cual implica "en español una reunión de inicio”., advirtió la abogada.En cuanto al "peligro de fuga", Carreras sostuvo que “es público y notorio que el procesado Mauricio Macri, pertenece a los hombres más ricos de la Argentina, heredero de un imperio económico forjado por su padre Don Franco Macri", por lo cual "no le faltan medios económicos para poder profugarse a cualquier País del Mundo sin Convenio de Extradición con Argentina".También argumentó que "no le faltan vínculos nacionales e internacionales (tal como consta en la primera recusación de Macri al Juez Martin Bava, donde ofreció una veintena de ex mandatarios de todo el mundo como testigos", ni tampoco "los vínculos que la empresa de su padre le fue generando tanto con empresarios internacionales como a través de la Presidencia del Club de futbol Boca Juniors que le permitió ingresar en el mundo FIFA y ser Presidente de la Fundación FIFA"."No estamos frente a un delincuente común o ladrón de gallinas, estamos hablando de una persona con más poder que el juez que ahora lee estas líneas”, agrega, y finaliza señalando que