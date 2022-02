Vuelta al colegio en la Ciudad: críticas de la comunidad educativa y movilización de docentes

el gremio docente Ademys lleva a cabo un paro en toda la Ciudad y se moviliza este mediodía a la jefatura de Gobierno para exigir recomposición salarial y cumplimiento de los protocolos

La base del reclamo es la recomposición salarial con todas las sumas al básico y actualizaciones mensuales según la inflación, a la vez que solicitan que ningún cargo cobre por debajo del nivel inicial y que se habiliten concursos y actos públicos transparentes bajo control de la docencia

Adriana Puigróss, quien analizó que en la Ciudad "se han apresurado, comienzan las clases y viene la semana de carnaval" y destacó, "me parece más marketinero el comienzo"

El Jefe de Gobierno de la Ciudad,. "Cada día cuenta, este año tenemos un calendario de 192 días de clases" remarcó.Mientras tanto,. Indicaron que "no están dadas las condiciones" para el comienzo de las clases y plantearon que "el hecho que el Gobierno no haya hecho oferta alguna obliga a tomar la medida".El secretario adjunto del sindicato -Jorge Adaro- expresó,y destacó la falta de lugar en los colegios porteños, "muchos chicos no pueden iniciar las clases por la falta de vacantes".Desde Ademys,con construcción de escuelas; jornada laboral equivalente a un cargo; y regularización de la Obsba (obra social docente).La decisión de Larreta de adelantar el regreso a las aulas también recibió críticas de referentes educativos como la exministra de la nación, en relación a la falta de adecuación del gobierno porteño al protocolo acordado en el COFESA.