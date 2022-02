Gestapo de Vidal: declara ante la Bicameral de Inteligencia el alfil de Angelici que trabaja para Larreta

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso se prepara hoy para dar un nuevo paso y avanzar en la investigación acerca de la ya conocida como "mesa judicial bonaerense" de María Eugenia Vidal, aquella recordada por los videos en que un ex ministro d Trabajo planificaba causas y proponía una "Gestapo" antisindical.Es que los legisladores que integran el espacio parlamentario de control de los resortes del espionaje citaron para este martes al exdirector del Área de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano para que exponga sobre la mesa judicial bonaerense de la que participa en los videos Gestapo y, además, al suspendido juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, víctima de las presiones de ese espacio, según denunció.De Stéfano, que fue convocado por la comisión bicameral para las 12, es actualmente integrante del directorio de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Es decir, funcionario de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en CABA. Los defensores del jefe de Gobierno porteño remarcan que "no es suyo". Y es cierto: el "Enano" es un "hombre del Tano”, o sea de Daniel Angelici, una de las espadas judiciales de Mauricio Macri durante su gobierno. Fue el ex presidente de Boca Juniors quien lo colocó en la AFI a mantener el "vínculo" con jueces y fiscales, y encargarse de digitar las precausas, claves para el espionaje ilegal.En tanto, los legisladores citaron para las 13 a Carzoglio, según publicó Télam en base a fuentes parlamentarias. El suspendido juez había rechazado un pedido del polémico fiscal Sebastián Scalera para detener al gremialista camionero Pablo Moyano, cuando gobernaba Macri, en una causa por presuntas irregularidades en el club Independiente, del cual el sindicalista es directivo.Luego, desde el Ministerio Público provincial que conduce Julio Conte Grand, también sospechado de participar de la mesa judicial bonaerense, a Carzoglio lo empujaron a un jurado de enjuiciamiento, que lo suspendió en 2019.Esa operación, según recordaron a Télam las fuentes, vincula a las dos personas que hoy tienen cita en el Congreso. "De Stéfano está señalado como uno de los espías de la AFI que habría visitado a Carzoglio para reclamarle la detención de Moyano, según la propia versión del juez", explican.El organismo parlamentario viene citando a exfuncionarios de la gestión de Vidal y exespías que habrían participado de maniobras para armar causas contra sindicalistas.Las citaciones comenzaron luego de que se conociera un video del exministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, quien en una reunión en 2017 en la casa central del Banco Provincia en la ciudad Buenos Aires dijo que le hubiera gustado tener una "Gestapo" (policía secreta nazi) para controlar a los gremialistas.A raíz de esos episodios, se abrió una causa penal que está a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. Con la investigación que lleva adelante bajo la manga, la bicameral presentó el 10 de febrero ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes insólitamente desencuadraron a las investigaciones por espionaje ilegal de la figura de "asociación ilícita", con el objetivo de sostener que los múltiples episodios de persecuciones sin orden judicial se producían a espaldas de la gestión de la AFI y el gobierno de Macri.