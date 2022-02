Caruso Lombardi sobre Cositorto: "No veíamos a un tipo que podía ser cagador"

En ese marco planteó que el prófugo -que tiene pedido de captura internacional-, "en Español no tiene ningún tipo de deuda, la semana pasada pagaron enero" y resaltó que "cumplía todo en el club, no veíamos a un tipo que podía ser cagador". "Lo que está pasando ahora me parece increíble, si es verdad, estoy a favor de la gente, y si es así, el club va a bajar las lonas"

subrayó que nunca le dijo a nadie que haga algo con la empresa ZOE "porque no es mi palo" y que lo "ha invitado a las charlas, no fuimos porque no nos importaba"

El exdirector técnico de Racing, San Lorenzo y Tigre, entre otros,, "Cositorto va a todos los partidos de (Deportivo) Español, yo lo conocí cuando fui a Español, me lo presentó el presidente como sponsor del club" y advirtió que es el mismo rol que tenía "en Chacarita, y antes lo hacía en Cañuelas"., manifestó y sostuvo queCaruso comentó que, "un chico de la C gana entre 20 y 50 mil pesos, y él alguna vez prometió 50 mil pesos a cada uno si ganaban un partido, y siempre cumplió", en diálogo con Radio La Red.Para cerrar, el mánager de Deportivo Español indicó que "Cositorto compartió con nosotros un montón de cosas, yo lo que sé es que estaba con el coaching, lo he visto en aulas con alumnos",. "Sabía que decían que daban el 7,5% mensual", aclaró y declaró,