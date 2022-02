Carzoglio sobre la mesa judicial macrista: "No son cuentapropistas"

"Todo devenía de la decisión del Presidente(Mauricio Macri)

"Lo había visitado unos días antes de reunirse conmigo. Al Presidente lo visitaban todos, yo creo no son ni cuentapropistas ni actuaron en forma independiente"

"Tenemos una justicia muy imperfecta" porque es una institución que trabaja "dentro de un país que está inmerso en una crisis gravísima"

El juez-suspendido con un jury pendiente hace 3 años y 3 meses--Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale- para que falle contra Hugo y Pablo Moyano en una causa vinculada a Independiente que el magistrado tenía a su cargo., destacó Carzoglio en diálogo exclusivo con. En este sentido sostuvo que la intención de los miembros del cuerpoSeñalo que le consultaron cómo había sido su "contacto con los espías, cómo se fue desarrollando, cuál fue el comportamiento de los espías y qué es lo que dijeron, que querían"., remarcó el magistrado suspendido, mientras, les respondió.En el mismo sentido, Carzoglio enfatizó:y hoy me comentaron que en esos día De Stéfano estuvo en la Casa Rosada"., sostuvo el juez. También informó que a raíz de su declaración, la Comisión Bicameral citó al juez Gabriel Vitale (de Lomas de Zamora) y a su auxiliar letrado Mariano Albanés.Consultado sobre la, el magistrado resaltó queAsimismo destacó que "aparte están surgiendo pruebas que acreditan que la relación estuvo" y precisó que, en su caso, "la relación evidente es que- utilizando métodos no lícitos".Sin embargo aclaró que ese vínculo "lo tiene que definir la justicia, pero tendría que haber relación porque todo responde a la misma forma de conducirse" y apuntó contra uno de los espías que lo visitaron en su despacho., recordó, y agregó: "Recién me entero ahora de eso pero así como me visitó a mí lo visitó al juez Vitale en Lomas de Zamora". Y advirtió que "como jefe de jurídicos había adoptado esa función".En la charla conCarzoglio se, respondió dejando ver su postura, y explicó y subrayó que por su rol no puede "evaluar ni criticar algo que decidieron mis colegas".A su vez analizó: "Los argentinos tenemos que empezar a convencernos que las decisiones judiciales, por más que no nos gusten, son decisiones judiciales y si no nos gustan hay una forma de cuestionarlas que es a través de la apelación"., concluyó.