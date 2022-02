Mariana Nannis irá a declarar en la causa "Parques Eólicos" por los negocios de Caniggia con Macri

El pedido de declaración fue formulado en 2019 por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade tras la emisión de una entrevista que Mariana Nannis dio al programa "Involucrados", debido a que la mediática reapareció al final del Gobierno de Mauricio Macri para contar que su ex marido "en los últimos cinco o seis años hizo negocios muy grandes con el Gobierno".

La mediática y ex pareja de Claudio Paul Caniggia, Mariana Nannis, confirmó esta semana que declarará en la causa penal por la construcción de parques eólicos en la Patagonia, que involucra al expresidente Mauricio Macri., afirmó durante una entrevista en el programa "Argenzuela", por Radio 10, en el que su abogado, Carlos Broitman, agregó que " cualquier acto que tenga dinero obtenido de la corrupción, Mariana no tiene nada que ver" y que "esto no tiene nada que ver con la denuncia de abuso sexual" que la mujer mantiene contra su ex marido.Al respecto, la mediática contó que "en referencia a Caniggia, y se apresuró a aclarar que el ex futbolista "siempre ocultó todo".Además, en el pedido de Tailhade, Nannis se refirió a "contratos millonarios" firmados con funcionarios del macrismo y aclaró que ya en ese entonces eran "todas causas penales"., disparó la ex mujer de Caniggia tres años atrás.En efecto, la causa penal avanzó hasta el día de hoy en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y Mariana Nannis podría declarar vía Zoom desde un consulado argentino, según informó la periodista Sofía Caram en Twitter.