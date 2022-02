Argentina comunicó su postura de rechazo al uso de la fuerza armada por parte de Rusia

fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania" y "las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos

Cerruti manifestó que "Argentina sostiene su posición historica de bregar por la paz como toda Latinoamérica", a la cual calificó como una "tierra de paz" y remarcó que " brega por el cese de los conflictos, y por el no a la guerra y por la paz". "Este es un tema en el que estamos siendo muy contundentes"

Acerca de la relación con la Federación rusa, señaló que existen una cantidad de acuerdos que no se firmaron en ese viaje" y otros que "se alcanzaron y se siguen alcanzando, con temas que tiene que ver con inversiones de empresas rusas, con todo lo que Rusia ayudó a la Argentina durante toda la pandemia, tener la vacuna cuando todavía no llegaban otras, siguen vigentes en una situación muy particular que no afecta solo a la relación de Argentina con Rusia sino que afecta al mundo en su conjunto".

La Portavoz presidencial Gabriela Cerruti leyó un comunicado oficial del Gobierno argentino. Luego respondió preguntas de las y los periodistas que estaban presente en la Casa Rosada. En el texto señalan que "la República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania" y que aseguren la esencial convivencia pacífica". A su vez, el documento plantea que "la intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida". También "reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades". Una vez que finalizó la lectura, subrayó y destacó que el Presidente "ha instado siempre a la resolución pacífica de los conflictos". Sobre las negociaciones con el FMI, "las conversaciones las está llevando adelante el Ministro de Economía con el Staff del Fondo y esperamos que terminen prontamente en el mismo sentido que viene llevando adelante", comentó en términos económicos. Cerruti señaló que "el Canciller -Santiago Cafiero- está llevando el tema minuto a minuto con todo lo que ha sucedido durante la noche". Para cerrar quiso llevarle tranquilidad a los familiares y amigos de los 83 argentinos que viven en Ucrania y los 20 que se encuentran en tránsito, resaltó que la embajada argentina se está encargando de monitorear la situación de todos ellos y agregó que "por el momento no consideramos que haya graverdad ni nada que ponga en riesgo a estas familias, están todos conectados en red -entre ellos y con la embajada- y estamos permanentemente encima de ese tema". "Es una situación que nos preocupa y nos compromete en su resolución", concluyó.