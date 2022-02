El Ministerio de Trabajo informó que llevó a cabo inspecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, focalizadas en el rubro gastronómico, y encontró que casi siete de cada 10 establecimientos inspeccionados tenían trabajadores en negro.En un comunicado de la cartera laboral, se consignó que como parte del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), la Dirección Nacional de Fiscalización realizó procedimientos que se focalizaron en el rubro gastronómico y que se realizaron 308 inspecciones en ocho polos gastronómicos de la Ciudad durante enero y febrero."Del total de establecimientos relevados, 201 presentaron detección de trabajo no registrado, lo que constituye un 65% de los establecimientos inspeccionados", señaló el comunicado.A su vez, se relevó un total de 1.338 trabajadores, de los cuales 606 no tenían Clave de Alta Temprana (CAT), lo que arroja un 45 % de trabajadores no registrados, informó la cartera laboral.