Biden cruzó a Putin en su mensaje al Congreso: "Está más aislado que nunca"

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró hoy que las fuerzas de su país "no participarán en el conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania" además de fustigar a su par ruso, Vladimir Putin, por la invasión a la exrepública soviética y asegurar que "está más aislado que nunca". "Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y añadiendo una presión adicional a su economía", dijo a su vez Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso.Las órdenes de la Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos entrarán en vigor al terminar el miércoles y suspenderán las operaciones de todas las aeronaves que sean propiedad, estén certificadas, operadas, registradas, fletadas, arrendadas o controladas por, para o en beneficio de una persona que sea ciudadana rusa.Esto incluye los vuelos de pasajeros y de carga, así como los vuelos regulares y chárter, "cerrando efectivamente el espacio aéreo estadounidense a todas las compañías aéreas comerciales rusas y a otras aeronaves civiles rusas", dijo el Departamento de Transporte. Tarde el martes, United Airlines dijo que había suspendido temporalmente los vuelos sobre el espacio aéreo ruso, uniéndose a otras grandes compañías aéreas estadounidenses que han tomado la medida después de que las soldados rusos entraran la semana pasada en Ucrania.United había seguido sobrevolando el espacio aéreo ruso para operar algunos vuelos hacia y desde India en los últimos días. Delta Air Lines, American Airlines y United Parcel Service confirmaron esta semana que habían suspendido sus vuelos sobre Rusia. FedEx no respondió el martes a los correos electrónicos en los que se le preguntaba si había dejado de volar sobre Rusia. United está cancelando dos vuelos a India para el martes y el miércoles en un momento en que evalúa cómo podría seguir operando a través de una ruta diferente que no utilice el espacio aéreo ruso.Funcionarios de la Casa Blanca se habían preguntado en privado si la medida perjudicaría a las cadenas de suministro de Estados Unidos o tendría otras repercusiones negativas, dijeron las fuentes a Reuters.En los últimos días, los vuelos rusos se han visto efectivamente excluidos de los destinos estadounidenses debido a las prohibiciones de uso del espacio aéreo canadiense y europeo. Algunos Gobiernos extranjeros han cuestionado en privado por qué Estados Unidos no actuó más rápido para prohibir los aviones rusos, al igual que algunos parlamentarios estadounidenses. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que Ucrania cometió un "genocidio" en la región del Donbás, en el este de Ucrania, sin presentar pruebas, y dijo que la invasión, denominada "operación especial" por los representantes rusos, estaba por tanto justificada para terminarlo.