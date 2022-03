Otro juez denunció que Macri lo apretó con la AFI para encarcelar a los Moyano

La Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, citó este miércoles al juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, en el marco de la investigación por la causa de la «Gestapo antisindical». El magistrado bonaerense denunció haber sido presionado por dos altos funcionarios de la AFI del gobierno de Mauricio Macri. En concreto, nombró a Fernando di Pascuales y a Sebastián «el enano» de Stéfano, quienes lo «apretaron» para detener a Hugo y Pablo Moyano, en 2018. Al finalizar la reunión, Vitale comentó a la prensa que presentó «las diferentes denuncias que fueron interpuestas desde 2019 en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con respecto a diferentes hechos que fueron ocurriendo en el departamento judicial de Lomas de Zamora y la ratificación -con la copia del escrito-, en la cual se solicitaba la detención de Hugo y Pablo Moyano».En ese sentido, Vitale apuntó contra la Procuraduría bonaerense, al señalar que era «requerimiento de un fiscal». «Lo solicitado no tenía relación con la causa que estábamos investigando donde el objeto procesal eran las barras bravas de Independiente, Lanús y Banfield. La detención no tenía relación con la causa y la investigación. A tal punto que el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, recibió un escrito con el mismo pedido».Por su parte, Moreau destacó el aporte del magistrado: «Hizo una declaración extensa y detallada. Entregó el original del documento que le habían llevado los jefes de los espías De Stéfano y Di Pascuale, para que se promoviera la detención de Pablo y Hugo Moyano». «Ese documento es muy importante porque es el mismo operativo que utilizaron con el juez (Luis) Carzoglio. Eso nos permite abrir una línea de trabajo mucho más concreta, que es que por arriba de todo este sistema están el expresidente Mauricio Macri y los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani», agregó el titular de la bicameral.Moreau confirmó que el jueves a las 14:30 la Comisión citará a Leandro Araque, uno de los espías que integraron el grupo Súper Mario Bros. Araque había reconocido ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, haber seguido al dirigente de la Uocra platense Juan Pablo «Pata» Medina. «No hay ninguna duda de que ha sido un gran montaje de espionaje», sentenció el diputado. La Comisión no tiene poder sancionatorio, pero sí la potestad de elaborar informes que generalmente terminan siendo remitidos a la Justicia, para el avance del proceso penal. La semana pasada, recibió a Carzoglio, quien ratificó ante los legisladores que tuvo un pedido por parte de un fiscal para detener al camionero Pablo Moyano, en una causa por presuntas irregularidades en el club Independiente, del cual el sindicalista es directivo.El juez Luis Carzoglio fue sometido a un jurado de enjuiciamiento, que lo suspendió en 2019 por irregularidades en el ejercicio de su labor. La denuncia contra el magistrado había sido presentada por el procurador bonaerense puesto por María Eugenia Vidal y que continúa en su cargo, Julio Conte Grand. El juez expresó en su testimonio que no tiene «ninguna duda de que Macri es el responsable de la persecución a Moyano».