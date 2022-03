"No sirve para un carajo": Kun Agüero contra la vacuna del coronavirus en charla con Ibai Llanos

El ex futbolista de la Selección nacional, Independiente y Manchester City Sergio "Kun" Agüero prendió su cuenta de Twitch para dialogar con el influencer español Ibai Llanos, y en ese diálogo lanzó polémicas expresiones contra las vacunas anti coronavirus

#EnRedes 🤳 | "La vacuna no sirve para un carajo"



La polémica declaración del "Kun" Agüero al mencionar que tuvo Covid-19 "tres o cuatro veces" pic.twitter.com/h4qVWivdfv — Política Argentina (@Pol_Arg) March 3, 2022

"Me agarró Covid al final, supuestamente te cubre, la chota me cubrió"

El "Kun" promociona y trabaja en su empresa dedicada a los juegos on line y las redes sociales desde que dejó de jugar al fútbol y pasa allí muchas horas, sobre todo haciendo streaming en Twitch y compartiendo charlas con "influencers".La última fue con Ibai Llanos, que tuvo unas 620 mil vistas, donde el ex deportista mostró su malestar contra la vacuna del coronavirus debido a que, según su experiencia,porque se la aplicó y se contagió de todos modos, cosa que se sabe desde un principio al igual que con la mayoría de las vacunas antivirales."¿Vos tuviste coronavirus?", le preguntó Agüero a Llanos. "Cinco veces he tenido", le respondió el influencer, a lo cual el ex Independiente sentenció:En ese momento Ibai lo interrumpió, entre risas algo formazadas, para intentar bajar los decibeles y sacar al Kun del polémico lugar en el que se estaba metiendo solo. "No digas eso 'tío', sí que sirve". Pero Agüero subió la apuesta:De todos modos, luego aclaró que él no recomienda no vacunarse ni se considera antivacunas.