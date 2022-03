Gómez Alcorta también contra Patricia Bullrich: Lamento que la oposición especule políticamente con el dolor

La titular de la cartera de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, cuestionó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien este miércoles pidió su renuncia, y afirmó que "está en campaña y tuitea mientras desde el Gobierno" se trabaja.

Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes.



Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra! pic.twitter.com/apbDlvnaYH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2022

De esta manera, cruzó a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. "Patricia Bullrich está en campaña, ella tuitea mientras nosotros trabajamos", dijo en declaraciones a AM990.Gómez Alcorta coincidió con las declaraciones que hizo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien consideró que las críticas de Bullrich "son palabras que están a la altura de su habitual bajeza".Asimismo, convocó a "quiénes tengan responsabilidades políticas que tengan un poco de decoro porque hacen daño. No a mí, a mí que Patricia Bullrich me pida la renuncia habla bien de mí, me puedo quedar muy tranquila porque estoy en las antípodas ideológicas y políticas y de responsabilidades que tiene ella".