Ingerflom remarcó las "dificultades" de la derecha e izquierda argentina para interpretar la guerra entre Rusia y Ucrania

“Argentina una vez más demuestra que es un país muy raro y que está a contracorriente de lo que está pasando en el mundo”, sostuvo el historiador Claudio Ingerflom, director de la Maestría en Historia Conceptual y también dirige el Centro de Estudios sobre los Mundos Eslavos y Chinos de la Universidad Nacional de San Martín.

Aseveró una lucha de poderes que intentan poner en puja el orden de Occidente, debilitado desde principio del milenio y que representa Estados Unidos. Señaló las intenciones de Rusia de bregar por su nuevo orden mundial al tiempo que insistió en las dificultades financieras y las de alianzas geo-políticas, particularmente con China, en las que se verá Moscú.

Entonces, a su entender, “un sector de la izquierda argentina también está con pereza intelectual.” “Estamos en un momento bisagra en donde un sector de la izquierda argentina está defendiendo al imperialismo”, señaló.

Ingerflom hizo referencia al avance de una nueva derecha a nivel mundial que no es símil a los totalitarismos del siglo XX pero que “comparte algunos valores”. “. Es un nuevo fascismo que en el fondo comparte los mismos valores a partir del nacionalismo, y que a veces está en conflicto con las políticas neoliberales”, señaló a los efectos de poder dar cuenta las dificultades de la derecha y la izquierda argentina para poder interpretar dicho conflicto.En este marco, dio cuenta de la dinámica política e ideológica que congrega a varios movimientos y partidos del viejo continente, en especial de España y Francia., aseguró.subrayó.Para Ingerflom, “la derecha norteamericana apoya a Putin. En Argentina, tenemos algo que va contracorriente: la derecha argentina está contra Putin, porque tiene un atraso de medio siglo de conocimientos y bastante pereza intelectual”. “No se dio cuenta de que hoy Rusia no es comunista, es abiertamente anticomunista, nacionalista y autoritaria”, agregó haciendo mención de elementos vinculados con el racismo, la supremacía del hombre blanco, la violencia como único criterio, pero también con el neoliberalismo que hoy atañen la política rusa.Como sustento de lo anterior, citó al consejero de Política Exterior de Putín:, denunció.Consultado sobre como afectaba esta doble dinámica al peronismo en general y al Frente de Todos en particular, dijo:Y especialmente en lo que atañe a la posición que deberá tomar el gobierno encabezado por Alberto Fernández, señaló:, recordó.Su visión sobre las relaciones con Rusia también da cuenta de cierto grado de no expectativa., indicó., dijo bregando por una posición más enfatiza del gobierno nacional.