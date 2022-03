Acuerdo FMI: el Gobierno negocia a contrarreloj cambios en el proyecto para emitir dictamen y votar esta semana

El Congreso tendrá, en las próximas 72 horas, una definición trascendental sobre el futuro de la economía.(FMI) para destrabar la aprobación del acuerdo que el kirchnerismo firmó con la entidad que comanda Kristalina Georgieva. Ayer, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Finanzas de la Cámara baja escuchó la defensa que hicieron empresarios, gobernadores y sindicatos al entendimiento con el FMI.Allí, la oposición de Juntos por el Cambio y otras bancadas se reunieron con Sergio Massa y deslizaron la incomodidad de votar el programa de medidas de ajuste que implica el acuerdo en cuestión.Lo que piden desde el macrismo y otros sectores es separar el aval al endeudamiento de dicho programa, que es potestad única del Ejecutivo. Es por ello que Massa activó frenéticos cónclaves con los legisladores, la Casa Rosada, Economía y Washington para pensar en soluciones alternativas al articulado que presentó el Gobierno, siempre bajo la mirada final de la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra.Hoy continuarán las consultas. En caso de no llegar a un entendimiento entre el oficialismo y la oposición, el Frente de Todos avanzaría con un dictamen propio que avala la iniciativa, mientras que Juntos por el Cambio presentará un despacho que sólo dará luz verde al financiamiento. De allí la preocupación a que las medidas de Guzmán queden rechazadas. Más allá de este trajín, el problema principal no estaría en la Cámara baja, sino en el Senado, donde las abstenciones no cuentan para el quorum. Pero el panorama comienza a complicarse.Durante la mañana de hoy, el macrismo hará una reunión de la mesa chica del interbloque para elaborar una vía alternativa para mostrarle a Massa, mientras que por la tarde habrá un cónclave virtual de la mesa nacional del macrismo. Todas las miradas estarán depositadas allí y en un eventual acercamiento entre las posturas del kirchnerismo y la oposición. Mientras tanto, el Senado continúa en silencio y hoy se limitará a conformar la comisión de Justicia.Quienes blindaron ayer el acuerdo fueron gobernadores, sindicatos y empresarios. Por caso, el mandatario jujeño, Gerardo Morales (UCR), señaló: “De acá tenemos que salir con la ley, con la aprobación del acuerdo para impedir el default porque cuando se complica la economía los que se joden son los más pobres”. Morales luego dijo:En tanto, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, aseguró que el entendimiento “es el mejor que se podía llegar para no caer en default”. No obstante, detalló:También expresó que el proyecto es el primero “en la historia de las discusiones del FMI que no se hace sobre el lomo de los derechos de los trabajadores y la seguridad social”.Por su parte, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, sostuvo:. Quienes sí se opusieron fueron referentes sociales y de organizaciones piqueteras más cercanas al cristinismo.