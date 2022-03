Massa: "Estoy tranquilo que la razonabilidad le va a dar al país una ley para negociar con el FMI"

Cristina Kirchner, "tiene un rol activo como Presidenta del Senado, así de igual manera lo tengo yo"

Por otro lado, habló sobre las internas en el oficialismo, "no tenemos que dramatizar las diferencias, es correcto que sucedan, podemos tener opiniones opuestas, el Frente de Todos tiene que aprender a crecer a partir de la diversidad"

"Creo que debemos institucionalizar el Frente de Todos pero creo que eso queda para después, me parece que hoy tenemos que actuar con enorme responsabilidad" indicó y aseguró que "acá esta en juego la Argentina, tenemos una herramienta y tenemos que usarla como Estado Nación con todas las facultades posibles".

El dirigente del Frente de Todo,expresó y comentó sobre la posibilidad de modificar la ley o cambiar los artículos, "me parece que anticiparnos es estar poniendo condiciones, yo tengo que encontrar un equilibrio para todos".En este sentido señaló quey resaltó que "la tarea del Presidente de la Cámara es encontrar el punto donde se produzca una coincidencia para arribar a un acuerdo y si no se logra, se produce el debate". Consultado acerca de la participación deMassa explicó que Argentina esta intentando convertir un stand by en facilidades extendidas y destacó, "nuestra responsabilidad es cumplir, tener buena fe como deudores" y aseguró,. "La deuda con el FMI no es un tema de un gobierno, es tema de un País", planteó.y remarcó, "yo no voy a resignar mis pensamientos por ser parte de una coalición, lo planteo para que los discutamos". El líder del Frente Renovador manifestó que"Mis energías están puestas en darle a la Argentina una ley que le permita al Gobierno a llegar a un acuerdo con el FMI", acotó.. "Hace varios días que estoy hablando con los distintos sectores, tratando de encontrar un equilibrio entre lo que Argentina necesita y lo que las fuerzas políticas proponen", concluyó.