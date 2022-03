"Ni a Cositorto se le ocurrió": Bregman comparó a Caputo con el CEO de Generación Zoe

política de endeudamiento llevada a cabo por Cambiemos entre 2015 y 2019.

En medio del debate por la refinanciación de la deuda con el FMI, la diputada nacional por el PTS/FIT-Unidad, Myriam Bregman, comparó al exministro de Finanzas y titular del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, con el dueño de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, a raíz de los exorbitantes intereses que accedió a pagar cuando en 2017 emitió el bono a 100 años.Durante su alocución en el Congreso, la legisladora disparó contra el oficialismo y la oposición por acordar la renegociación de la deuda con el organismo internacional, a la cual calificó de "estafa" y aprovechó para recordar la, repudió y criticó a quienes avalaron dicho endeudamiento: "Acá lo encubrieron. Acá algunos aprobaron esas deudas. Yo sé que algunos se ríen, pero es trágico".Al mismo tiempo, criticó duramente al Frente de Todos por avalar la deuda contraída por Macri en 2018 con el Fondo. “No entiendo qué festejan, dándole el co-gobierno al FMI, dejando que cada tres meses la Argentina quede a tiro de default, y que el Fondo sea el que decide qué se hace y qué no en el país”, expresó.Por último, manifestó quepor la negociación ya que "no solo consigue que este Congreso avale y le haga un paraguas a la enorme estafa que fue su crédito" sino que "además consigue que no se lo nombre", algo que calificó como "insólito".