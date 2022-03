Guerra Ucrania  Rusia: toque de queda en Kiev tras el último bombardeo

En medio del conflicto bélico, la ciudad de Kiev volvio a ser escenario de un bombardeo en un edificio residencial que provocó al menos dos nuevos muertes, según informaron fuentes locales.detalló el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, en su canal de Telegram.En este marco, la principal autoridad expresó que se la capital está en peligro luego de los últimos bombardeos contra barrios residenciales de la ciudad. Quedaenfatizó el alcalde de la capital ucraniana.En este marco, pidió a los habitantes de Kiev quedarse en sus casas por dos días y se preparen para no salir. Es que este martes murieron al menos dos personas murieron en el ataque a un edificio residencial en Kiev, tras el impacto de proyectiles en varias partes de la ciudad., describió en Facebook el servicio ucraniano de emergencia que indicó que el edificio de 16 pisos está ubicado en el distrito de Sviatoshyn en el oeste de Kiev.La agencia ucraniana Ukrinform, relató que en la capital de Ucrania la noche del 15 de marzo “se produjo un nuevo ataque aéreo contra Kiev, después de lo cual se escucharon explosiones en varios distritos de la capital”. Por otra parte, en Sviatoshyn, en el oeste de Kiev, también hubo un nuevo ataque contra un edificio de 16 plantas donde”, indicaron en un comunicado en Facebook.A esto se suma otro bombardeo contra una viviends en Osokorky (sureste) que generó un incendio que destruyó un edificio de viviendas en Podilsk (noroeste), donde una persona fue hospitalizada, pero no sé lamentaron muertes. En ese lugarUn corresponsal de Fox News permanecía hospitalizado tras haber sido herido mientras cubría la invasión rusa de Ucrania, dijo la cadena de televisión estadounidense, que admitió que tenía muy escasa información sobre su salud. Se trata del británico Benjamin Hall, quien cubre información del Departamento de Estado para el multimedio y resultó herido mientras trabajaba en las afueras de Kiev, agregó Fox News en un comunicado, en el que dijo que tenía "mínimos detalles" sobre lo ocurrido.Irina Venediktova, fiscal general de Ucrania, expresó en Facebook que un corresponsal británico había sufrido heridas de metralla en ambas piernas y, pese a que no lo identificó, publicó la foto de una acreditación del Departamento de Estado de un periodista de Fox. Hall resultó herido mientras se encontraba recopilando información sobre el conflicto bélico, informaron las agencias de noticias AFP y DPA., expresó Suzanne Scott, directora ejecutiva de Fox. Agregó que "este es un claro recordatorio para todos los periodistas que arriesgan sus vidas todos los días para dar noticias desde una zona de guerra".El periodista y excolaborador defalleció durante el fin de semana también en las afueras de Kiev en un ataque en el que su compañero Juan Arredondo resultó herido. Renaud fue el segundo periodista que murió cubriendo el evento bélico y el primer extranjero. Según la policía de Kiev, fue abatido por fuerzas rusas. De inmediato, Estados Unidos advirtió que