En el espacio de Milei anunciaron "la creación del Movimiento Antipiquetero Argentino"

El referente de Javier Milei en CABA y diputado porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, anunció a través de sus redes sociales la creación del “Movimiento Antipiquetero Argentino”, espacio que sin precisar cómo tendrá como objetivo terminar con los cortes reiterados en el territorio de la Ciudad y posibilitar el libre tránsito de los ciudadanos

Ya esta en proceso de formacion la creacion del MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO ARGENTINO



Dentro de poco mas novedades. No les tenemos miedo. La calle no es de ellos. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) March 16, 2022

El legislador liberal anteriormente había presentado un proyecto por el cual proponía regular los piquetes en la Ciudad, hecho que derivó en fuertes cuestionamientos debido a la contradicción que la idea tiene con la Constitución nacional y la porteña, y no tuvo éxito., tuiteó, además de otras publicaciones que compartió de usuarios quejándose por las movilizaciones de ayer y criticando el uso de "micros" y "choris".En contacto con Radio La Red, Marra aseguró estar “indignado” ya que consideró que los cortes “están naturalizados” los piquetes., opinó.Consultado sobre el pensamiento de sus pares diputados, sentenció: “La realidad es que hay una aceptación a esta situación. Los del piquete son parte de la realidad argentina y los legisladores lo sufren en su rol de ciudadanos. No podemos aceptar algo que está mal. La Constitución habla del derecho a transitar, no del derecho al piquete”.Entre los memes más gracioso y celebrados por otras cuentas, se destacan frases como "sueños mojados my Ramiro Marra", pedidos de que debieran usar trajes del Ku Kux Klan, entre otros.