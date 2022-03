Caló: "Si alguna empresa no cumple los acuerdos de precios hay que expropiarla"

advirtió que "si no se resuelve la inflación, la paritaria te deja contento dos horas y a las dos horas estás enojado de nuevo"

El Secretario del Interior de la CGT,A menos de un día de haber cerrado el Salario Mínimo, Vital y Míóvil, sostuvo quey planteó que "hay que volver a como era antiguamente, los precios tienen que estar fijados en la etiqueta, de fábrica, sino te fijas en la góndola y en todos lados los precios son distintos". "Hay que poner los precios en la etiqueta, sino la inflación no tiene solución", insistió."Estábamos bastantes conformes, cuando vimos la inflación no lo podíamos creer" señaló Caló acerca de la situación económica y remarcó que desde la central obrera, "creemos que podemos acompañar al Gobierno". A su vezPara cerrar destacó quey comentó, "dicen que fabricamos alimentos para 400 millones de personas en el mundo y tenemos al 40% bajo la línea de la pobreza, que no pueden comer"., concluyó.