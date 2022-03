Fuerte cruce entre Cafiero y Lanata por las críticas al discurso en inglés en Dubai

el canciller Santiago Cafiero y el periodista militante Jorge Lanata protagonizaron un fuerte cruce y polémica que incluyó un insulto en inglés hacia el conductor de radio Mitre

Por la simple dicotomía acerca de qué tan buena o mala fue la pronunciación en inglés de un funcionario en el extranjero, como si de eso versara su función,Lanata dedicó un extenso párrafo de su programa a criticar al ministro por su discurso en inglés en una exposición en Dubai, en el marco del reciente viaje a Medio Oriente, del que el funcionario trajo inversiones que no fueron abordadas por el periodista.Este viernes, a Cafiero le preguntaron en Urbana Play, entre otros temas formales, sobre esas críticas y los dichos de Lanata., explicó.Además, dijo que se siente cómodo con su nivel para comunicarse en inglés y hasta precisó que lo usa en la mayoría de las reuniones en las que participa, sin traductor. Para demostrarlo, Cafiero decidió hacer un chiste y saludó a su interlocutora en ese idioma, al terminar la entrevista., afirmó. La traducción más utilizada para interpretar esa expresión arroja como resultado que "Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, yo creo que Lanata es un imbécil", aunque la palabra “dickhead” tiene otras acepciones similares a la mencionada y otras, para otros contextos.Lanata, luego, hizo su pase de radio con Eduardo Feinmann, y se refirió a los dichos de Cafiero, argumentó el periodista.“No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronunciás bien inglés. Hacé un curso, andá a Icana, no sé qué decirte, pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias, es una vergüenza”, dijo.