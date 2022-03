Alberto: "Vamos saliendo de los problemas, ayer empezamos a resolver la deuda con el FMI"

"en la Argentina, los problemas son tantos que después de que se resuelven, nos olvidamos a los cinco minutos, pero nosotros venimos resolviendo muchos problemas". "Hay un tiempo de la Argentina que, de una vez y para siempre, tenemos que inaugurar, y es el tiempo de trabajar unidos, de trabajar juntos"

El Jefe de Estado,y resaltó "deuda que heredamos y que seguramente de haber estado gobernando no hubiéramos tomado pero son problemas que tenemos que ir resolviendo".En este sentido resaltó queanalizó y aseguró que "ya tuvimos demasiados años para pelearnos y marcar diferencias", en un acto en Tucumán, junto funcionarios provinciales y nacionales."Tenemos que unirnos para resolver los problemas, porque todo tiene sentido en la política si se hace para mejorar las condiciones de vida de la gente" insistió el Presidente y planteó que "estamos viviendo un momento bisagra en la Argentina, empezamos una etapa donde los encuentros deben ser lo corriente y no lo excepcional"., destacó.Para cerrar el acto por la entrega de 100 patrulleros y la firma de un convenio de colaboración para la construcción de dos alcaidías por casi 600 millones de pesos comentó que "la seguridad no tiene ideologías, no es un problema de derecha o de izquierda, es un problema de los ciudadanos y debemos resolverlo" y resaltó que "el primer modo es prestigiando a nuestras fuerzas, a las provinciales y las federales".