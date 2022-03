El uso del barbijo en las escuelas será optativo a partir del lunes

Desde ahora, cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizarlo o no, en línea con lo que decidan sus ministerios de salud. — Jaime Perczyk (@jaimeperczyk) March 18, 2022

la Ciudad de Buenos Aires dejará de exigir a partir del lunes el uso de barbijo en las escuelas. La medida regirá para los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

el Gobierno de Tierra del Fuego adelantó hoy que “a partir del lunes, el uso del barbijo en el sistema educativo será optativo” en esa provincia.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, informó que a partir del lunes cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de exigir o no barbijo obligatorio en las escuelas., expresó el titular de la cartera educativa desde su cuenta de Twitter.En ese sentido,Aunque por indicación del Ministerio de Salud porteño, la flexibilización atañe a los estudiantes y no al personal docente, que deberá seguir usando tapabocas.En esa línea,Hasta el momento, Mendoza era la única provincia que había flexibilizado el uso de tapabocas en las escuelas. En una primera instancia lo había hecho solo con los chicos de jardín y primaria, pero desde la semana que viene a los alumnos de secundaria tampoco les exigirán que utilicen el barbijo en clase. A diferencia de CABA, Mendoza sí liberó del uso de mascarilla a los docentes.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió este viernes que los organismos especializados en infancias "son enfáticos en sostener el uso del barbijo" en las escuelas debido a la circulación del coronavirus y otros virus respiratorios., dijo Vizzotti esta mañana en declaraciones por Radio Metro."Una cosa es que sea o no sea obligatorio su uso, otra cosa es la recomendación que nos brindan no solo para la prevención del Covid sino también para otros virus respiratorios ya que, hay una preocupación por el crecimiento de casos de gripe", indicó.