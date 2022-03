Macri dijo que Alberto "no sabe dónde está, a dónde va, ni cómo ir" y que JxC evitó el default

"hubo dos claves para que se votara a favor: "la primera fue la aceptación de retirar los considerandos falsos que había incluido el gobierno" mientras la segunda es "la aceptación de desacoplar la aprobación del endeudamiento y el programa económico presentado por el Ejecutivo"

la votación "dejó al descubierto todas las fracturas que existen en la presidencia" y sostuvo que "de manera insólita el gobierno encontró a su peor enemigo dentro del propio oficialismo"

"este gobierno muy pronto será un recuerdo, pasará, dejará su lugar a otros y será olvidado, cuando eso suceda, de a poco las cosas se irán acomodando y empezaremos a estar mejor"

y advirtió que el mismo se logró "gracias al voto positivo de Juntos por el Cambio, que mostró una gran responsabilidad democrática y una fuerte unidad".Para comenzar, describió como "muy buena" la votación favorable que se alcanzó el jueves en el Congreso "a pesar de la sucesión de muy malas noticias a las que nos tiene acostumbrados el gobierno" y explicó que. También resaltó que el default no es un tema técnico que ocupa a los ministros".A su vez comentó que. "Esta lucha interna exhibe delante de todos los argentinos lo que siempre supimos, la pareja presidencial solo está unida por la mutua necesidad de alcanzar y mantener el poder, no por un proyecto, ni ideas, ni visiones" y soltó queEl expresidente indicó que la situación de la economía argentina es de emergencia, "gravísima y amenazante" y que el gobierno desatendió y hasta promovió la inflación "con excusas un acuerdo inexorable con el FMI, es el resultado de sus innumerables medidas equivocadas y de su política de emisión monetaria irresponsable, tan tóxica como letal"., aseguró Macri ya que "el solo hecho de que estén obligados a algún tipo de orden económico es un indicador del tamaño de su colapso cultural". También alertó que "'chocarse contra la pared' nos obliga a admitir que las fantasías tienen límites" y que "para la cultura populista es tener que aceptar que la realidad también existe para ellos".Para cerrar insistió con que "la situación angustiante, la falta generalizada de esperanza en el mañana y el retroceso en todos los niveles, llevó a muchos argentinos a irse del país" y a quienes no quieren irse "a sentirse igual, desesperanzados, frustrados, enojados, hartos". "Comparto muchos de sus sentimientos pero a pesar de todo yo mantengo mi optimismo, no soy optimista en el ahora, mi optimismo está adelante" aseguró Macri y concluyó,