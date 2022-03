Biró: "Macri es un pavote, detrás de él está la embajada norteamericana y las low cost privadas"

"cuando ataca a Aerolíneas Argentinas, lo que hace es explicitar el pedido de sus amigos". "Macri es un pavote, detrás de él está la embajada norteamericana y las low cost privadas"

"quiere generar odio hacia las empresas del Estado en medio de una crisis económica"

El Secretario General de APLA,-quien en las última horas afirmó que Aerolíneas Argentinas "no es viable" y que "hay que privatizarla, sin ninguna duda"-,En ese sentido advirtió que "la idea de Macri es correr el eje y generar un odio visceral hacia las empresas del Estado en un momento donde la economía está complicada en todo el mundo por la pandemia" y resaltó que, reforzó.Ante los dichos del exmandatario que planteó que "no la podemos seguir bancando con 700 millones de dólares al año",, "ese dinero se reinvierte en conectividad al país, en potenciar las economías regionales, para buscar vacunas en todo el mundo y no ser prisioneros de los privados".Para cerrar, el líder de los pilotos insistió en que Macri "no tiene vergüenza porque no tiene ningún prestigio que sostener" y que. Cabe recordar que el dirigente sindical fue uno de los más férreos opositores al gobierno de Cambiemos, en especial a partir de la llegada de las low cost y el conflicto con Latam.