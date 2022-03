Coscu se emocionó en el Stream por la Memoria y recordó a su tío desaparecido: quién fue "Bocha" Disalvo

El streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido por su apodo Coscu, y su hermano Pedro Pérez Disalvo, recorrieron ayer el espacio para la memoria en el que funcionó la ESMA en una actividad denominada "Stream por la Memoria"

En la recorrida por el Espacio Memoria y Derechos Humanos, los hermanos estuvieron acompañados por la guía de, quienes aportaron muchísima información para que una nueva generación conozca más sobre los crímenes del terrorismo de Estado.Durante el “Stream por la Memoria” se expusieron imágenes desgarradoras y detalles acerca del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio que las Fuerzas Armadas pusieron en marcha durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).Al comienzo de la transmisión, Coscu explicó con visible emoción por qué este stream era tan importante para él., expresó., dijo Coscu al finalizar la actividad.Coscu se emocionó al recordar la historia de suy les agradeció a quienes vieron el Stream por la Memoria. Los hermanos son sobrinos de, un estudiante de medicina de la Universidad de La Plata que fue secuestrado en 1977, y nietos de, madre de Plaza de Mayo hasta su fallecimiento en 2015.En tanto, su hermano Pedro Pérez Disalvo definió lo que estaban haciendo como “el stream más importante de su vida”. Y publicó en sus redes, luego de la transmisión vía Twitch: “Espero haber aportado un granito de arena en la lucha”.El stream se enmarca en la semana de la memoria. El jueves es el aniversario número 46 del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar.Coscu es cantante, streamer, presentador, influencer, youtuber y jugador de eSports. Es de los pioneros del streming y adquirió aún más popularidad por su relación con algunos jugadores de la Selección Argentina, entre los que se destacan Sergio Agüero y Lionel Messi.Nació el 3 de agosto de 1991 en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Trabajó como promotor de boliches y fue vocalista y bajista de Looking Up, una banda que formó con sus amigos."Bocha" Disalvo, el tío desaparecido del que habló Coscu, nació el 22 de junio de 1955 en La Plata. Al momento de su secuestro tenía 22 años, estudiaba medicina en la Universidad Nacional de La Plata y militaba en la Juventud Peronista.La dictadura militar lo secuestró el 1 de junio de 1977 en su casa en un operativo del Primer Cuerpo del Ejército. “Llegaron una noche con FAL y muchos Falcon. Esperaron que mi hijo llegara y se lo llevaron. No lo vi nunca más. Me lo arrancaron. Pero lo veo siempre, lo veo en todas partes”, dijo su madre, Galeana Di Francesco, fallecida en 2015.La desaparición de "Bocha" fue juzgada en diciembre de 2012 en la causa “Circuito Camps”. Terminaron condenados a perpetua una veintena de represores, entre los que se destacaban Jaime Lamont Smart, Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Hugo Alberto Guallama. Disalvo continúa desaparecido.