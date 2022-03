Agustín Rossi: "Tenemos que dejar de hablar entre nosotros y mirar más hacia el pueblo argentino"

"con la unidad sola no alcanza y sin la unidad no se puede". "Tenemos que dejar de hablar entre nosotros y mirar más hacia el pueblo argentino, porque nuestro compromiso electoral fue con el pueblo argentino", destacó en diálogo con Política Argentina

El exministro de Defensa, consultado acerca de si existían intenciones desestabilizadoras en la oposición para que el ejecutivo no llegue a terminar el mandato, respondió, "no creo que haya nadie en ese plan, el gobierno además está fuerte, va a llegar al 2023 sin ningún tipo problema y tiene claramente posibilidad de ganar las elecciones".

"Yo creo que hoy ya está hablando como candidato, me parece que esa debe ser la intencionalidad, después si lo concreta o no lo concreta no lo se, pero intenta volver a ser Presidente, me parece que va a buscar eso", aseguró Rossi.

El miembro de los gabinetes de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner,, se refirió a los curces que se dieron a partir del entendimiento con el FMI,En ese marco planteó que se debe trazar una hoja de ruta de la gestión "que vaya en el sentido de volver a encontrarnos con aquello que le comprometimos al pueblo argentino allá por 2019, cuando le dijimos que nos voten porque con nosotros iban a vivir mejor que durante los 4 años de la gestión de Macri" y repitió los dichos del Jefe de Estado,, en donde cada uno podrá expresar, y ver que grado de consenso tiene en la sociedad su posicionamiento político" resaltó Rossi e indicó, "yo creo que hay denominadores comunes que puede seguir encontrando el Frente de Todos para seguir avanzando y lograr cumplir con los compromisos que todo el Frente de Todos asumió".A su vez, hizo alusión a las movilizaciones y cortes de sectores del campo y de la oposición por las medidas sobre las retenciones sobre algunos productos,. "Están exagerando la situación, tensionándola, ¿por qué les gusta tensionarla? esto favorece sólo a la oposición política en la Argentina", expresó.Habló también sobre la reaparición del expresidente, "cuando terminaron las elecciones de 2019 y Macri perdió en primera vuelta con Alberto Fernández muchos decía que se iba a retirar de la política" y recordó que él se reía porque "les decía a todos que nadie que saca el 40% de los votos en Argentina se retira de la política"., relató.Para cerrar realizó un análisis, "yo creo que el FMI es una consecuencia de la aplicación de una política neoliberal en la Argentina" y sostuvo que. "Todos esos temas son temas que están pendientes y que el gobierno tiene que llevar adelante una política de gestión que vaya en el sentido de empezar a resolverlos" concluyó.