Axel Kicillof: "Nos votaron para recuperar la libertad y los derechos, y a eso hay que dedicarse todos los días"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este jueves que las marchas por el 24 de marzo son un "momento ícono del año" y expresó que "no es momento de especular", al sostener que votaron al Frente de Todos para "recuperar ingresos y salarios, la libertad y los derechos"., aseguró Kicillof, al participar de la marcha convocada por la agrupación La Cámpora que se movilizó desde la ex ESMA a Plaza de Mayo, al señalar que "simboliza la lucha por la verdad, la justicia y la memoria".En ese sentido, indicó:"Desde que tengo uso de razón participo de marchas, de actos. A mi generación y a mí nos marcó a fuego la lucha por los derechos humanos, que en abstracto son una especie de faro pero significa también mucho en términos de lo que queremos de lo que no queremos", recordó el mandatario bonaerense.Kicillof destacó además la importancia de "renovar los votos por eso, para poner la metas bien altas", al sostener que "no es momento de especular: nos votaron para recuperar ingresos, salarios y esa es la lucha que hay que dar».Kicillof añadió: