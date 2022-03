Extienden la cautelar que prohibe a WhatsApp cambiar sus políticas de privacidad

se establece que la restricción seguirá vigente “hasta la finalización de la investigación en curso”, que se inició el 15 de mayo del 2021 por considerar que la aplicación de mensajería estaba incurriendo en "una situación de abuso de posición dominante".

El Gobierno extendió sin fecha límite la medida cautelar que le impuso hace casi un año a la empresa Facebook para que suspenda la puesta en vigor de la actualización de las “Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad de WhatsApp”.A través de la Resolución 224/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial,La medida cautelar se planteó a partir de un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que advirtió que las nuevas“podrían lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la ley de Defensa de la Competencia, más precisamente una infracción al artículo 1 de la Ley 27.442″.Esta norma data del 15 de mayo de 2018 y prohíbe “los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”. Además, hace referencia a “la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de otras normas”.En esta oportunidad, se extendió el plazo sin establecer una fecha límite y se ordenó, además, tanto a la empresacomo a(grupo que engloba a todas estas redes sociales), que “se abstengan de implementar y/o suspendan la actualización de las Condiciones de Servicio y Política de Privacidad de WhatsApp Messenger, cuya entrada en vigencia se previó para el 15 de mayo de 2021″.El Gobierno también les indicó que no podrán “degradar la calidad del servicio y/o las funcionalidades” de la app a los usuarios “que no hubieran aceptado” esos términos, “incluyendo (pero no limitándose) a la eliminación de mensajes persistentes o cualquier otro tipo de imposibilidad uso habitual de la aplicación”.