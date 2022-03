Ratifican el paro de trenes de este martes: ¿Qué líneas no funcionan?

el malestar en el sector ferroviario, especialmente La Fraternidad -sindicato que agrupa a los maquinistas- derivó en el anuncio y ratificación de un paro nacional para este martes

El sindicato que nuclea a los conductores de tren dispuso este paro en rechazo a la decisión judicial que mantiene suspendido el servicio Constitución-Bahía Blanca.

Asimismo se informa que no habrá servicio alternativo de colectivos durante la jornada.

Hace apenas 20 días, un tren que une la estación de Plaza Constitución con la ciudad de Bahía Blanca descarriló a 10 kilómetros de la localidad bonaerense de Olavarría, lo que provocó heridas leves a 22 personas. En el marco de la causa judicial por lo sucedido, el juez federal Gabriel Di Giulio dispuso la prohibición para la circulación de los trenes en el tramo Cañuelas- Bahía Blanca y, como consencuencia,La medida de fuerza afecta a todos los servicios de pasajeros y de carga del país. El sindicato, liderado, argumentó que la Justicia Federal "optó por lo más fácil" y "contra el sistema ferroviario".Maturano sostuvo que la vía del ferrocarril se arregló a las 72 horas y que se puede reanudar el servicio "con las precauciones del caso". Agregó que la medida del sector que encabeza es "en defensa de la industria ferroviaria y los puestos de trabajo vulnerados por las medidas judiciales"."Si no se restaura el servicio, también vamos a realizar medidas por más tiempo", advirtió. Desde Trenes Argentinos confirmaron que esta situación afectará el servicio "al menos durante la primera mañana". Se verían afectados todos los servicios: área metropolitana, regionales y larga distancia.El paro de trenes afecta a los servicios de todo el país y durará las 24 horas de este martes 29 de marzo. No funciona el Tren Roca, que realiza el recorrido de La Plata-Constitución, y los mismo sucede con el resto de las líneas de todo el país que trasladan pasajeros o cargamentos. El listado de las líneas que no funcionarán:- Línea Belgrano Norte.- Línea Belgrano Sur.- Línea Mitre.- Línea Roca.- Línea Sarmiento.- Línea San Martín.- Línea Urquiza.