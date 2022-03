Fuerte defensa del FDT al proyecto para pagarle al FMI con evasores: cuánto se recaudaría

🏛• Desde el Bloque de Senadores y Senadoras del ⁦@FrenteDeTodos⁩ proponemos recuperar dinero de la evasión para pagar la deuda con el FMI👇 pic.twitter.com/DC602IWM7I — Senadores de TOD☀️S (@Senadores_Todos) March 28, 2022

Tras la presentación de la iniciativa por las senadoras y senadores del Frente de Todos, que recibió inmediatamente el apoyo del Presidente Alberto Fernández, comenzaron las críticas por parte de la oposición aunque todavía no tenían el texto. Por su parte, varios legisladores del oficialismo salieron a defender el proyecto haciendo hincapié en que la intención de crear este fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional "es que paguen los que siempre se benefician y no el pueblo".Así lo manifestó la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio quien primero explicó que "son dos proyectos de ley donde uno verifica quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas" y el segundo "la creación del fondo para pagarle al FMI" y resaltó que "aquellos que evadieron son delincuentes" a quienes se les dará un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país. "No entiendo como se puede votar en contra de esto" comentó y aseveró que "el espíritu de este fondo para pagarle al FMI es que paguen los que siempre se benefician y no el pueblo".Por su parte, el senador neuquino y exsecretario general de la presidencia de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli planteó que "si uno saca números sencillos, 10 mil millones de dólares fue lo que recaudó (Mauricio) Macri en su momento con el blanqueo y creemos que con esto se tiene que recaudar por lo menos el doble, porque es más amplio y prevé más sanciones". Sin embargo, Di Tullio destacó que la cifra podría ser mucho más alta y rondar los 70 mil millones de dólares, más que el crédito con el organismo.Parrilli remarcó que también es un acto de Justicia con aquellos que pagan los impuestos, "acá estamos atrás de los evasores, para que además dejen de serlo y se incorporen a la economía, como todo ciudadano que cumple con sus obligaciones" y agregó que están absolutamente abiertos "a todos los aportes para mejorar el proyecto". "Si Juntos por el Cambio quieren defender a los evasores es un problema de ellos, hay que ver quién levanta la mano" subrayó y expresó, "no me llama la atención que ellos salgan en contra, siempre hacen eso, sin haber leído el proyecto".Mientras desde la Cámara de Diputados, Rodolfo Tailhade señaló que "el proyecto es imprescindible, creo que no hay posibilidad de cumplir con los pagos al FMI si no es con la plata que ellos mandaron y que ahora esta en paraísos fiscales" y sostuvo que "esto abre la puerta para realmente investigar la fuga de dólares que vinieron del préstamo del FMI". "Me parece que esto es una punta del iceberg de la fuga judicial, hay que profundizar la investigación", concluyó el legislador.