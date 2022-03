Desde el radicalismo bonaerense no descartan la derogación del Senado: También hablamos de una revisión del municipalismo

“No tengo información respecto al texto del proyecto. Es muy difícil evaluarlo cuando no se sabe que se está proponiendo. Me parece bastante loca la idea de que la banca internacional abrirá su secreto bancario para informarle a Argentina si hay gente que ha depositado dinero mal habido”, señaló David Hirtz, en diálogo con Política Argentina.

Por otra parte, tomó distancia del proyecto de dolarización del diputado nacional Alejandro Cacace. “Me sorprendió porque nuestro espacio político, y particularmente nuestro Partido, es bastante rigurosos con respecto a medidas de una importancia y de esta naturaleza, dado que en genera, parten del consenso y el diálogo”, indicó.

Este lunes, Guillermo Castello planteó en pos del achique del Estado y gasto público, el cierre de Aerolíneas Argentinas, la privatización de Astillero Río Santiago y hasta la eliminación del Senador bonaerense. “La mirada de los libertarios es considerar al gasto de la política como el gasto de la casta. Todo lo que se pueda hacer en aras de equilibrar el gasto público hay que hacerlo de manera racional. Es decir, no comparto para nada el desguazar a Aerolíneas, pero también es cierto que todos los ciudadanos del país no tienen que soportar los millones de dólares que cuestan seguir volando”, expresó Hirtz.

Dijo no quitarle importancia a la propuesta del legislador de Evolución, “pero no es la del radicalismo ni de Juntos por el Cambio”. “De modo tal, que es una idea aislada que la tira a la cancha para el debate”, señaló.Y recalcó: “Mirando en el mundo, son escasos los países y no de muy buenos resultados los países en donde se aplicó esta medida”., agregó.Y, por último, planteó: