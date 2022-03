Evo Morales reivindicó a Diego Maradona por un comentario discriminatorio del DT de Brasil contra Bolivia

Tite se quejó por tener que presentar al combinado brasileño, al igual que el resto de las selecciones de la región, en los 3.600 metros sobre el nivel del mar de La Paz, hecho al que calificó como "inhumano"

Repudiamos que Tite, técnico de Brasil, diga que es "inhumano" jugar fútbol en un lugar donde viven millones de personas. La grandeza se reconoce en las palabras, por eso recordamos al más grande, Diego Armando Maradona que dijo "ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos" pic.twitter.com/5oLGaPbIvB — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 29, 2022

En la antesala del partido entrepor la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, hubo un, por unas declaraciones discriminatorias del entrenador carioca.Es que. A esas polémicas palabras se sumó el preparador físico de Brasil,, quien hasta habló deal referirse a los efectos de jugar en esas condiciones.Durante la rueda de prensa previa al encuentro, el DT dijo: “Siempre tenemos una expectativa, sin importar las adversidades puestas. No va a haber un equipo tan vertical como el que hemos estado en los últimos partidos porque no lo permite, es inhumano, no existe tal condición. Hay otras estrategias, la posesión del balón. Eso sí, no podrás poner el mismo ritmo, esa velocidad que usamos en los partidos en casa o en condiciones normales”.Las palabras del DT brasileño encontrar réplica en Evo, ex presidente boliviano depuesto por un golpe de Estado que, justamente, encontró apoyo del actual mandatario de Brasil,, escribió Morales en respuesta a las críticas del entrenador.