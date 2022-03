Funes de Rioja sobre las alimenticias: "Somos la consecuencia de la inflación y no la causa"

El titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja habló sobre el encuentro que mantuvieron desde la UIA con el Presidente y dirigentes sindicales, analizó que "todos los que tenemos alguna responsabilidad dirigencial estamos listos para escuchar, para tratar de encontrar caminos" y resaltó que "obviamente el diálogo tiene que estar dirigido a encontrar propuestas y soluciones, fundamentalmente porque nosotros no estamos mirando a octubre o diciembre del 2023, estamos mirando a hoy, mañana, pasado".En este sentido destacó que "desde la reunión que tuvimos con el Gobierno y la CGT, el diálogo pretende tener una agenda: inflación y energía, que no son temas menores para nosotros en la industria" y comentó que no sabe si corresponde llamarlo terapia de grupo pero que "se tiene que generar un espacio para resolver problemas".Funes de Rioja consultado por la inflación y el por qué de la misma consideró que no coincide "con el diagnóstico de que esto tiene que ver exclusivamente con el costo de los alimentos sino que acá hay una conjunción de factores que nos llevaron a los alimentos a esto" y lanzó, "somos la consecuencia de la inflación y no la causa". "Cuando usted es la consecuencia de la inflación lo que pasa es que, sea por inestabilidades u otra falta de previsibilidad en la economía, se producen aumentos", manifestó.A su vez expresó que cree que "acá no es cuestión de mirar a la industria de la alimentación y decir son codiciosos, son especuladores, codiciosos y especuladores puede haber en cualquier lugar del mundo y en cualquier sector, pero la industria como tal no tiene esa actitud" y aseguró que le han sugerido al Ejecutivo "acciones respectivas para estos temas pero en el fondo las decisiones las toma el gobierno".Para cerrar, el Presidente de la UIA subrayó que la responsabilidad de la inflación en el país es "histórica" porque lleva décadas aunque advirtió que las consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania son reales, "lo que puede tener es un impacto, el aceite de girasol de la última semana de febrero a ahora, aumentó sideralmente en el mundo porque se produce una restricción, esto impacta en estos días". "Lo que está pasando hoy evidentemente hay un efecto en los commodities", concluyó.