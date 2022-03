Alberto Fernández: "Digamos basta al pasado y empecemos a construir un futuro con diálogo"

El presidente Alberto Fernández se dirigió al campo y pidió "entender que estamos viviendo un momento excepcional donde todos debemos colaborar", al encabezar este jueves el lanzamiento de los programas nacionales de Desarrollo de Proveedores (Prodepro) y de Desarrollo de Parques Industriales en Santa Fe.En este marco, el Jefe de Estado consideró que "los que siguen insistiendo con el capitalismo financiero hacen todo lo posible para que el mundo no se iguale". "Deberían avergonzarse después de todo el dolor que causó la pandemia", sostuvo., afirmó Fernández.En otro tramo de su discurso el mandatario se refirió al problema de la inflación. "No voy a ser tonto y decir que el problema inflacionario que tenemos es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sí eso agrava el problema que tenemos", señaló., remarcó.Por último, concluyó: "Digamos basta al pasado y empecemos a construir un futuro con diálogo, unión y armonía".Previamente, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ratificó su rechazo a las retenciones. "Todos ustedes saben que no estamos de acuerdo", sostuvo al tiempo que añadió queEn ese marco, el mandatario santafesino pidió que sectores como "la minería y el petróleo también sean los que aporten si hay que discutir un fondo"."Estoy seguro de que vamos a encontrar los mejor aportes para dar señal de una nueva matriz productiva en Argentina", añadió.